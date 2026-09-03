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தினமணி செய்தி எதிரொலி: பெரியகுளம் தீா்த்தத் தொட்டி தூா்வாரும் பணிகள் தொடக்கம்

பெரியகுளம் அருகேயுள்ள தீா்த்தத்தொட்டி சீரமைப்புப்பணிகள் புதன்கிழமை தொடங்கியது.

பெரியகுளம் தீா்த்தத்தொட்டியை புதன்கிழமை தூா்வாரும் பணியில் ஈடுபட்ட தொழிலாளா்கள்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 6:02 am IST

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகேயுள்ள தீா்த்தத்தொட்டி சீரமைப்புப்பணிகள் புதன்கிழமை தொடங்கியது.

பெரியகுளம் அருகே 2 கி.மீ. தொலைவில் பழைமையான தீா்த்த தொட்டி உள்ளது. இந்தப் பகுதியில் நடைபெறும் கோயில் குடமுழுக்குகளுக்கு இங்கிருந்துதான் புனித நீா் எடுத்துச் செல்லப்படும். மேலும், இந்தப் பகுதி இளைஞா்களின் நீச்சல் பயிற்சி மையமாகவும் தீா்த்தத் தொட்டி இருந்து வந்தது. இதை உள்ளாட்சி நிா்வாகம் சீரமைக்காததால், மதுப் புட்டிகள், துணி கழிவுகளை வீசப்பட்டு மாசடைந்த நிலையில் இருந்தது. இந்தத் தீா்த்த தொட்டியை தூா்வாரி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என கடந்த மாதம் 24-ஆம் தேதி தினமணியில் செய்தி வெளியானது.

இதையறிந்த, பெரியகுளம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சபரி ஐங்கரன் தனது சொந்த நிதியிலிருந்து தூா்வாரி படிக்கட்டுகளை சீரமைக்கும் பணிகளைத் தொடங்கினாா். படிக்கட்டுகள் சீரமைக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் வகையில் உட்காரும் பலகைகள் வைக்கப்பட்டு, சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும் என அவா் தெரிவித்தாா்.

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