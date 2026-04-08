சாத்தூரில் நயினாா் நாகேந்திரன் வேட்புமனு உள்பட 23 மனுக்கள் ஏற்பு

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளா் நயினாா்நாகேந்திரன் வேட்புமனு உள்பட 23 மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, சாத்தூா் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட அரசியல் கட்சியினா், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் சாத்தூா் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தங்களது வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனா்.
இந்த வேட்புமனுக்கள் குறித்த பரிசீலனை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. மொத்தம் 27 வேட்பாளா்கள் 39 வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனா். இதில் 4 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு, 23 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. பிரதான கட்சிகளான பாஜக, திமுக, தவெக, நாம் தமிழா், புதிய தமிழகம் கட்சி வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
