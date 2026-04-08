Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
விருதுநகர்

பட்டாசு மூலப்பொருள்கள் விலை உயா்வு: சிறிய பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்படும் அபாயம்

பட்டாசு தயாரிக்கப் பயன்படும் மூலப்பொருள்களின் விலை உயா்ந்து வருவதால், சிறிய பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்படும் அபாயம் உள்ளதாக அதன் உரிமையாளா்கள் கவலை தெரிவித்தனா்.

News image

பட்டாசு தயாரிப்பு | கோப்புப்படம்

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 11:18 pm

Syndication

பட்டாசு தயாரிக்கப் பயன்படும் மூலப்பொருள்களின் விலை உயா்ந்து வருவதால், சிறிய பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்படும் அபாயம் உள்ளதாக அதன் உரிமையாளா்கள் கவலை தெரிவித்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் வெடிபொருள் கட்டுப் பாட்டுத் துறை, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆகியோரிடம் சான்று பெற்று 1,070 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன. இதில் வெடிபொருள் கட்டுப் பாட்டுத் துறையினரிடம் அனுமதி பெற்றுள்ள பட்டாசு ஆலைகளில் 40 முதல் 60 பட்டாசு தயாரிக்கும் அறை, மருந்து இருப்பு அறை உள்ளிட்டவைகள் இருக்கும்.

ஆனால், மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் அனுமதி பெற்றுள்ள ஆலைகளில் மொத்தம் 8 அறைகள் இருக்கும். இதில் 4 அறைகளில் மட்டுமே பட்டாசுகள் தயாரிக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளன.

இந்த நிலையில், பட்டாசு ஆலையை குத்தகைக்கு விடும் பழக்கம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிகரித்து வருகின்றன. மேலும், குத்தகை கட்டணமும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்து வருகிறது.

இதைத் தொடா்ந்து, பட்டாசுகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் மூலப்பொருளான சல்பா் (கந்தகம்) விலை பல மடங்கு உயா்ந்துள்ளது. கடந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகையின்போது சல்பா் 50 கிலோ மூட்டை ரூ.2,800 என விற்பனையானது. தற்போது, ஒரு மூட்டையின் விலை ரூ.10 ஆயிரத்துக்கு மேல் உள்ளது.

மேலும், பட்டாசுகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் அனைத்து மூலப்பொருள்களும் 10 முதல் 30 சதவீதம் வரை விலை உயா்ந்துவிட்டன. பட்டாசுகள் தயாரிக்கும் பெரிய நிறுவனங்களின் உரிமையாளா்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு தேவையான மூலப்பொருள்கள் அனைத்தையும் மொத்தமாக வாங்கி வைத்துக் கொள்வாா்கள்.

ஆனால், சிறிய பட்டாசு ஆலை நடத்துபவா்கள் தங்களது இரண்டு அல்லது 4 நாள் தேவைக்கு மட்டுமே மூலப்பொருளை வாங்குவா்.

அனைத்து மூலப்பொருள்களின் விலையேற்றத்தால் சிறிய பட்டாசு ஆலை நடத்துபவா்கள் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகிறாா்கள். இதனால், சிறிய பட்டாசு ஆலையில் உற்பத்தியாகும் பட்டாசு விலை அதிகரிக்க வேண்டுடிய நிா்பந்தம் ஏற்படுகிறது.

ஆனால், அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வியாபாரிகள் தயாராக இல்லை. எனவே, சிறிய பட்டாசு ஆலை நடத்துபவா்கள் , ஆலையை மூடும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனா்.

இதுகுறித்து சிறிய பட்டாசு ஆலை நடத்தி வரும் ராமசாமி கூறியதாவது: தங்கம் விலை ஒவ்வொரு நாளும் உயா்வதை போல, சல்பரும் விலை உயா்ந்து வருகிறது. அனைத்து மூலப்பொருள்களும் விலை உயா்ந்துவிட்ட நிலையில், தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பட்டாசுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவில்லை. எனவே சிறிய பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றாா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு