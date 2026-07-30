விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை வைத்திருந்தவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
ராஜபாளையம் புதிய பேருந்து நிலையம் செல்லும் வழியில் உள்ள சங்கரன்கோவில் முக்குப் பகுதியில் தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து சென்றனா். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமாக நின்று கொண்டிருந்தவரை பிடித்து போலீஸாா் சோதனையிட்டனா். அப்போது, அவா் புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், மாடசாமி கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த கோமதிநாயகம் மகன் பாலசுப்பிரமணியன் (47) என்பது தெரியவந்தது. அவரைப் போலீஸாா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த 4 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
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