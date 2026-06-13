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விருதுநகர்

வாகனம் பழுது நீக்கும் பணிமனையில் தீ விபத்து: 5 காா்கள் எரிந்து சேதம்

வாகனம் பழுது நீக்கும் பணிமனையில் தீ விபத்...

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சிவகாசியில் வாகனம் பழுகு நீக்கும் பணிமனையில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்.

Updated On :13 ஜூன் 2026, 2:02 am IST

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சிவகாசியில் வாகனம் பழுது நீக்கும் பணிமனையில் வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 5 காா்கள், 2 இரு சக்கர வாகனங்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.

விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை எதிரில் சக்திவேல் என்பவா் வாகனங்கள் பழுது நீக்கும் பணிமனை வைத்துள்ளாா் . இங்கு வெள்ளிக்கிழமை திடீரென ஒரு காரில் தீப்பிடித்து. இந்தத் தீ அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மேலும் 4 காா்கள், 2 இரு சக்கர வாகனங்களுக்கும் பரவின.

தகவலறிந்து அங்கு சென்ற சிவகாசி தீயணைப்புப் படையினா் போராடி தீயை அணைத்தனா். இந்த விபத்தில் 5 காா்கள், 2 இரு சக்கர வாகனங்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன. இதுகுறித்து சிவகாசி கிழக்குப் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். போலீஸாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில் மின் கசிவு காரணமாக தீவிபத்து ஏற்பட்டது தெரியவந்தது.

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