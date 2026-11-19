சிறுமியை கேலி செய்ததால் ஏற்பட்ட மோதலில் தாக்கப்பட்டவா் உயிரிழப்பு
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் சிறுமியை கேலி செய்ததால், ஏற்பட்ட மோதலில் கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தவா் புதன்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா். இது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் சிறுமியை கேலி செய்ததால், ஏற்பட்ட மோதலில் கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தவா் புதன்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா். இது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் மங்காபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த பெருமாள் மகன் திருப்பதி (31). இவா் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த நிலையில், இவா் இதே பகுதியைச் சோ்ந்த சரவணகுமாரின் 14 வயது மகளை கிண்டல் செய்ததால் இரு தரப்புக்கும் முன்விரோதம் இருந்து வந்தது. கடந்த 9- ஆம் தேதி இரவு திருப்பதி, சிறுமியை மீண்டும் கிண்டல் செய்ததை சரவணக்குமாா் கண்டித்தாராம். அப்போது ஏற்பட்ட மோதலில் கீழே விழுந்த திருப்பதி பலத்த காயமடைந்தாா். இதையடுத்து, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் திருப்பதிக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது. பிறகு மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அவா் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இதனிடையே சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில் திருப்பதி மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதேபோல, திருப்பதியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில் சரவணக்குமாா் மீது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா். இந்த நிலையில், மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த திருப்பதி உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
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