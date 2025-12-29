அடிப்படை வசதிகள் கோரி சிபிஎம் சாலை மறியல்
நாகப்பட்டினம்: நாகை மாவட்டம் தே.மங்கலம் ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதிகள் கோரி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில், அதன் மாவட்டச் செயலா் மாரிமுத்து தலைமையில் சாலை மறியல் ஆழியூா் பிரிவு சாலை பகுதியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
மறியலில், இப்பகுதியில் நிலவும் குடிநீா் பற்றாக்குறையை சரிசெய்ய வேண்டும், பழுதான தெரு விளக்குகளை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும், மயானத்துக்கு செல்லும் சாலையை, தாா்ச்சாலையாக மாற்றவேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
நாகை வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் ராஜா, ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் மாா்க்ஸ், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் முருகையன், மாவட்ட குழு உறுப்பினா் குமாா், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா்கள் சிந்தன், ரவி, முருகேசன், பாரதி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். தகவலறிந்து நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற நாகை மண்டல துணை வட்டாட்சியா் கிருஷ்ணன், கீழ்வேளூா் காவல் ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா், வட்டாா் வளா்ச்சி அலுவலா் குமாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனா். இதையடுத்து சாலை மறியல் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது.