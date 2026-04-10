Dinamani
தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஉக்ரைனில் ஏப். 11 மாலை முதல் ஏப். 12 முடிய போர்நிறுத்தம் - புதின் ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் - தோ்தல் ஆணையத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடிதம்பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
காரைக்கால்

வாக்குப் பதிவின்போது விவிபாட் இயந்திர பேட்டரியில் புகை!

காரைக்கால் வாக்குச் சாவடியொன்றில் விவிபாட் இயந்திரத்தின் பேட்டரியில் புகை வந்ததால், வாக்குப் பதிவு நிறுத்தப்பட்டு, மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

News image

பேட்டரியில் புகையை அணைத்த தீயணைப்புத் துறை பணியாளா்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:09 pm

காரைக்கால் வாக்குச் சாவடியொன்றில் விவிபாட் இயந்திரத்தின் பேட்டரியில் புகை வந்ததால், வாக்குப் பதிவு நிறுத்தப்பட்டு, மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

காரைக்கால் கோத்துக்குளம் பகுதி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி வாக்குச் சாவடியில், யாருக்கு வாக்குப் பதிவானது என்பதை காட்டும் விவிபாட் இயந்திரத்தின் உட்பகுதியிலிருந்து புகை வந்தது.

வாக்குச் சாவடி நிலைய தலைமை அதிகாரி, காவல்துறையினா் உதவியுடன் அந்த இயந்திரத்தை வாக்குச் சாவடிக்கு வெளியே கொண்டுச்செல்ல நடவடிக்கை எடுத்தாா்.

தகவலின்பேரில் தீயணைப்பு வீரா்கள் விரைந்து வந்து இயந்திரத்திலிருந்த பேட்டரியை அப்புறப்படுத்தினா்.

தொடா்ந்து பெல் நிறுவன பொறியாளா்கள் விவிபாட் இயந்திரத்தில் புதிய பேட்டரி பொருத்தினா். சில நிமிடங்களுக்குப் பின் வாக்குப் பதிவு மீண்டும் தொடங்கியது.

அந்த வாக்குச் சாவடிக்கு வந்த மாவட்ட சாா் ஆட்சியரும், தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரியுமான எம்.பூஜா, சம்பவம் குறித்து வாக்குச் சாவடி நிலைய அதிகாரியிடம் விவரம் கேட்டறிந்தாா்.

இதுகுறித்து தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி கூறுகையில், ‘இயந்திரத்தின் பேட்டரியில் ஏற்பட்ட புகையால் அது புதிதாக மாற்றப்பட்டது. இது சாதாரண பிரச்னைதான். உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து வாக்குப் பதிவுப் பணி தொடங்கப்பட்டது’ என்றாா்.

புதிய வாக்குச்சாவடி அமைத்த பகுதிகளில் விழிப்புணா்வு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

