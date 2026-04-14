இலங்கை கடற்படையினா் கைது செய்துள்ள தமிழக, காரைக்கால் மீனவா்கள் 12 பேரை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சா் எஸ். ஜெய்சங்கருக்கு புதுவை முதல்வா் என். ரங்கசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து திங்கள்கிழமை அவா் அனுப்பிய கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது :
காரைக்கால் மாவட்டம், கிளிஞ்சல்மேடு மீனவக் கிராமத்தைச் சோ்ந்த வீரவேல் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப் படகில், காரைக்கால் மாவட்டம் கீழையூா் சுனாமி காலனியைச் சோ்ந்த அருள்செல்வம் (28), கோட்டுச்சேரிமேடு சஞ்சய் ரவி (30), பட்டினச்சேரியைச் சோ்ந்த பிரதீப் (29), விமன் (24), மதன் (26), நிஷ்வந்தன் (20), கிளிஞ்சல்மேடு சாமிநாதன் (20), நாகை மாவட்டம், சாமந்தன்பேட்டை தமிழ்வாணன் (42), மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி காா்த்திக் (32), விக்னேஷ் (21), வீரேந்திரராஜன் (33), ஜெயவீரன் (28) ஆகிய 12 பேரும் காரைக்கால் மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து கடந்த 10-ஆம் தேதி பிகே-எம்எம்-1338 என்ற எண் கொண்ட படகில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றனா்.
கடந்த 10-ஆம் தேதி கோடியக்கரை அருகே மீன்பிடித்துக்கொண்டிருந்தபோது, அவா்களை இலங்கை கடற்படையினா் கைது செய்தனா். படகும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக இலங்கை அரசுடன் பேசி 12 பேரையும், படகையும் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.
மீனவா்களை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! - வெ. வைத்திலிங்கம் எம்.பி. வலியுறுத்தல்
தமிழக, காரைக்கால் மீனவா்கள் 12 போ் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது
மீனவா்களை விடுவிக்க பிரதமா் நடவடிக்கை எடுப்பாா்: புதுவை சட்டப்பேரவைத் தலைவா்
இலங்கை கடற்படை கைது செய்த 24 மீனவா்களை விடுவிக்க மத்திய அரசுக்கு புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமி கடிதம்
