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காரைக்கால்

பாதை வசதி இல்லாத பத்தக்குடி ரயில் நிலையம்

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ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 11:37 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பத்தக்குடி ரயில் நிலையம் வந்து செல்லும் பயணிகளுக்கு முறையான பாதை வசதி இல்லாததால், தண்டவாளத்தை பயன்படுத்துவதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.

காரைக்கால் - பேரளம் ரயில்பாதை புதிதாக அமைக்கப்பட்டு ரயில் போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது. காரைக்கால் நிலையத்திலிருந்து கோயில்பத்து, திருநள்ளாறு, பத்தக்குடி, அம்பகரத்தூா் என புதுவை மாநிலத்தின் பகுதிகளைக் கடந்து பேரளத்துக்கு ரயில் செல்கிறது.

எனினும், பத்தக்குடி ரயில் நிலையத்தில் உரிய கட்டமைப்புகளுடன் பணி முழுமையாக முடிக்கப்படாமல் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பத்தக்குடி ரயில் நிலையத்தை சுற்றுவட்டார கிராமத்தினா் மற்றும் வேளாண் கல்லூரி, பொறியியல் கல்லூரிக்குச் செல்லும் மாணவ, மாணவிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.

கடந்த 3 மாதங்களாக ரயில் போக்குவரத்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த நிலைய வளாகத்துக்குச் செல்ல பாதை அமைக்கப்படவில்லை. இதனால் நிலையத்துக்குச் செல்வோரும், ரயிலைவிட்டு இறங்குவோரும் தண்டவாளத்தை பயன்படுத்தி சாலையை அடையும் நிலை உள்ளது.

எனவே, பத்தக்குடி ரயில் நிலையத்துக்கு பயணிகள் செல்லும் வகையில் முறையான பாதை அமைப்பதோடு, அந்த நிலையத்தில் அடிப்படை வசதிகளை சம்பந்தப்பட்ட நிா்வாகம் உடனடியாக செய்துத்ர வேண்டும் என பயணிகள் தரப்பில் வலியுறுத்தப்படுகிறது.

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