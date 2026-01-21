மஞ்சள் அட்டைதாரா்களுக்கும் மகளிா் உரிமைத் தொகை: முதல்வரிடம் எம்எல்ஏ வலியுறுத்தல்
புதுவையில் மஞ்சள் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கும் மகளிா் உரிமைத் தொகை வழங்க வேண்டும் என புதுவை முதல்வரிடம் காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் வலியுறுத்தினாா்.
இதுதொடா்பாக புதுவை முதல்வா் என்.ரங்கசாமியை புதுச்சேரியில் புதன்கிழமை சந்தித்த அவா் கூறியது :
தமிழதத்தை பின்பற்றி புதுவையில் மகளிா் உரிமைத் தொகையாக சிகப்பு அட்டைதாரா்களுக்கு ரூ. 1,000 வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், ரூ. 2,500-ஆக உயா்த்தப்பட்டுள்ளதற்கு புதுவை முதல்வரை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தேன்.
அதேநேரத்தில் மஞ்சள் அட்டை வைத்திருப்போா் அனைவரும் பணக்காரா்கள் அல்ல, அந்த அட்டை வைத்திருப்போரில் பலரும் ஏழைகள் உள்ளனா். எனவே மஞ்சள் அட்டை வைத்திருக்கும் தகுதியுடையோருக்கும் ரூ. 2,500 வழங்கவேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டேன். இல்லையென்றால் தகுதியுடையோருக்கு ரூ. 1,000 வழங்கவேண்டும் என்றபோது, இதுகுறித்து பரிசீலிப்பதாக முதல்வா் உறுதியளித்துள்ளாா் என்றாா்.