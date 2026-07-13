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காரைக்கால்

நவோதயா பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்

நவோதயா வித்யாலயாவில் வரும் கல்வியாண்டில் 6-ஆம் வகுப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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விண்ணப்பிக்கலாம் - கோப்புப்படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 3:26 am IST

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நவோதயா வித்யாலயாவில் வரும் கல்வியாண்டில் 6-ஆம் வகுப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து ராயன்பாளையத்தில் இயங்கும் இப்பள்ளி முதல்வா் ஸ்ரீவித்யா சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: வரும் 2027-28-ஆம் கல்வியாண்டில் 6-ஆம் வகுப்பில் சோ்வதற்காக நவோதயா வித்யாலயா தெரிவு நிலைத் தோ்வு எழுத விண்ணப்பிக்க விரும்பும், 2026-27 கல்வியாண்டில் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிகளில் 5-ஆம் வகுப்பு பயிலும் காரைக்கால் மாவட்ட குடியிருப்பு மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

நவோதயா வித்யாலயா சமிதியின் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பத்தை பதிவேற்றம் செய்யவேண்டும். இறுதி நாள் 31.7.2026 என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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