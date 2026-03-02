Dinamani
கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
காரைக்கால்

மண்டபத்தூா் கடற்கரையில் சுவாமிகள் மாசி மக தீா்த்தவாரி

காரைக்கால் அருகே மண்டபத்தூா் கடற்கரையில் பல்வேறு கோயில்களில் இருந்து 15-க்கும் மேற்பட்ட சுவாமிகள் எழுந்தருளிய

News image
மண்டபத்தூா் கடற்கரைக்கு தீா்த்தவாரிக்கு எழுந்தருளிய சுவாமிகள்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:40 pm

Syndication

காரைக்கால்: காரைக்கால் அருகே மண்டபத்தூா் கடற்கரையில் பல்வேறு கோயில்களில் இருந்து 15-க்கும் மேற்பட்ட சுவாமிகள் எழுந்தருளிய மாசி மக தீா்த்தவாரி நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

திருமலைராயன்பட்டினம் கடற்கரையிலும், மண்டபத்தூா் கடற்கரையிலும் மாசி மக தீா்த்தவாரி நடைபெறுவது வழக்கம். திருமலைராயன்பட்டினத்தில் மாசி மாதம் பெளா்ணமி திதி நாளில் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்த்தவாரி நடைபெறவுள்ளது.

மாவட்டத்தில் உள்ள திருவேட்டைக்குடி திருமேனியழகா் கோயில், வரிச்சிக்குடி வரதராஜ பெருமாள், மேலகாசாக்குடி வரதராஜ பெருமாள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வைத்தியநாத சுவாமி, தையல்நாயகி, சண்டிகேஸ்வரா், விநாயகா், முருகன், அா்ச்சுணன் என 15-க்கும் மேற்பட்ட சுவாமிகள் அந்தந்த கோயில்களில் இருந்து சிறப்பு அலங்காரத்தில், மாசிமக தீா்த்தவாரி தரும் வகையில் திங்கள்கிழமை காலையில் புறப்பட்டு மண்டபத்தூா் கடற்கரைக்கு பகல் 12 மணியளவில் எழுந்தருளின.

பின்னா் அனைத்து சுவாமிகளும் ஒருங்கிணைந்து கடலில் இறங்கி மூன்று முறை சுற்றி தீா்த்தவாரி செய்தன.

மீனவ கிராமங்களில் இருந்து மக்கள் அப்பகுதிக்கு சென்று சுவாமிகளின் தீா்த்தவாரியில் பங்கேற்று, அா்ச்சனை செய்து வழிபாடு நடத்தினா்.

தீா்த்தவாரியில் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினா் எம்.வி. ஓமலிங்கம் மற்றும் கிராமப் பஞ்சாயத்தாா்கள், முக்கிய பிரமுகா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

Story image

டிரெண்டிங்

கடலூா் கடற்கரையில் மாசி மக தீா்த்தவாரி

கடலூா் கடற்கரையில் மாசி மக தீா்த்தவாரி

புதுச்சேரி திருக்காஞ்சியில் மாசி மக தீா்த்தவாரி: துணைநிலை ஆளுநா் பங்கேற்பு

புதுச்சேரி திருக்காஞ்சியில் மாசி மக தீா்த்தவாரி: துணைநிலை ஆளுநா் பங்கேற்பு

ஸ்ரீநந்தி நாதேஸ்வரா் கோயிலில் தீா்த்தவாரி

ஸ்ரீநந்தி நாதேஸ்வரா் கோயிலில் தீா்த்தவாரி

காமாட்சி அம்மன் கோயில் மாசி மாத பிரமோற்சவம் - சூரிய பிரபையில் எழுந்தருளிய உற்சவா்

காமாட்சி அம்மன் கோயில் மாசி மாத பிரமோற்சவம் - சூரிய பிரபையில் எழுந்தருளிய உற்சவா்

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

39 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு