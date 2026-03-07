Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
காரைக்கால்

திருநள்ளாறு கோயிலில் மத்திய அமைச்சா் சுவாமி தரிசனம்

திருநள்ளாறு கோயிலில் மத்திய அமைச்சா் சுவாமி தரிசனம்

News image
திருநள்ளாறு கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த மத்திய இணையமைச்சா் எல். முருகன். உடன் பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
Updated On :7 மார்ச் 2026, 6:56 pm

Syndication

திருநள்ளாறு தா்பாரண்யேஸ்வரா் கோயிலில் மத்திய இணையமைச்சா் எல். முருகன், தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் ஆகியோா் வெள்ளிக்கிழமை சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

முன்னதாக, நளன் தீா்த்தக் குளம் சென்றுவிட்டு கோயிலுக்கு வந்தனா். அவா்களை கோயில் நிா்வாகத்தினா் வரவேற்றா்.

மூலவா் தா்பாரண்யேஸ்வரா், செண்பக தியாகராஜா், பிரணாம்பிகை அம்பாள் சந்நிதிகளில் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். பின்னா் சனீஸ்வர பகவான் சந்நிதியில் அா்ச்சனை செய்து வழிபட்டனா். பின்னா் தில தீபம் ஏற்றினா். கோயில் வசந்த மண்டபத்தில் தங்க காக வாகனத்தில் எழுந்தருளிய சனீஸ்வர பகவானையும் வழிபட்டனா்.

சிவாச்சாரியா்கள் அமைச்சருக்கும், பாஜக தலைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கினா்.

வழிபாட்டுப் பயணத்தின்போது, திருநள்ளாற்றில் தங்கியிருந்த தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகளை சந்தித்துப் பேசினா். புதுவை மாநில பாஜக தலைமை செய்தித் தொடா்பாளா் எம். அருள்முருகன் உடனிருந்தாா்.

டிரெண்டிங்

திருநள்ளாற்றில் சனிப்பெயர்ச்சி விழா: பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்!

திருநள்ளாற்றில் சனிப்பெயர்ச்சி விழா: பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்!

நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு மாணவா்கள் ஒருங்கிணைந்து செயலாற்ற வேண்டும்: மத்திய இணையமைச்சா் எல். முருகன்

நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு மாணவா்கள் ஒருங்கிணைந்து செயலாற்ற வேண்டும்: மத்திய இணையமைச்சா் எல். முருகன்

தோ்தலில் திமுகவை புறக்கணிக்க மக்கள் தயாராகிவிட்டனா்! - மத்திய இணை அமைச்சா் எல். முருகன்

தோ்தலில் திமுகவை புறக்கணிக்க மக்கள் தயாராகிவிட்டனா்! - மத்திய இணை அமைச்சா் எல். முருகன்

திருநள்ளாறு கோயிலில் தருமபுரம் ஆதீனம் சுவாமி தரிசனம்

திருநள்ளாறு கோயிலில் தருமபுரம் ஆதீனம் சுவாமி தரிசனம்

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு