ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
காரைக்கால்

நெடுங்காடு தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளா் வெற்றி

தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி சச்சிதானந்தத்திடம் வெற்றிபெற்ற்கான சான்றிதழைப் பெற்ற வி. விக்னேஸ்வரன்.

Updated On :5 மே 2026, 1:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நெடுங்காடு (தனி) தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளா் டாக்டா் வி.விக்னேஸ்வரன் 4,999 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா்.

நெடுங்காடு (தனி) தொகுதி

மொத்த வாக்குகள் : 31,662.

பதிவான வாக்குகள் : 28,482.

வி. விக்னேஸ்வரன் (சுயே) : 14,368

சந்திர பிரியங்கா ( என்.ஆா்.காங்கிரஸ்) : 9,869

தினேஷ்குமாா் ( காங்கிரஸ்) : 1,354

யு. காமராஜ் (தவெக) -1,865

ஏ. விக்னேஷ் (நாதக) -510

அருள்பிரகாஸ் (சுயே) -130

நோட்டா - 335

என்.ஆா். காங்கிரஸ் வேட்பாளா் சந்திர பிரியங்காவைக் காட்டிலும் 4,499 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்றி டாக்டா் வி. விக்னேஸ்வரன் வெற்றிபெற்றாா். இந்த தொகுதியில் பாஜக பொறுப்பாளராக இருந்து டாக்டா் விக்னேஸ்வரன் கட்சியில் சீட் கோரி வந்தாா். கூட்டணிக் கட்சியான என்.ஆா். காங்கிரஸுக்கு தொகுதி தரப்பட்டது. இதனால் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டாா். தொடா்ந்து 2 முறை என்.ஆா். காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற சந்திர பிரியங்கா. இரண்டரை ஆண்டு காலம் அமைச்சராகவும் இருந்துள்ளாா்.

