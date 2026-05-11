காரைக்கால்

திருச்சி - காரைக்கால் ரயில்கள் வழக்கமான அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும்

ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :38 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி - காரைக்கால் ரயில்கள் வழக்கமான அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அதிகாரி ஆா். வினோத் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு :

ரயில் எண் 76820 திருச்சி - காரைக்கால் டெமு மே 12 காலை 8.40 மணிக்கு திருச்சி சந்திப்பில் இருந்து புறப்படும். இது வழக்கமான அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும். முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்ட திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையிலான பகுதி ரத்து அறிவிப்பானது ரத்து செய்யப்படுகிறது.

ரயில் எண் 76819 காரைக்கால் - திருச்சி டெமு மே 12 பிற்பகல் 2.55 மணிக்கு காரைக்காலில் இருந்து புறப்படும். இது வழக்கமான அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும். முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்ட திருவாரூரில் இருந்து தொடக்கம் என்ற அறிவிப்பு ரத்து செய்யப்படுகிறது.

ரயில் எண் 56817 காரைக்கால் - தஞ்சாவூா் பயணிகள் ரயில், மே 12 மதியம் 1 மணிக்கு காரைக்காலில் இருந்து புறப்படும். இது வழக்கமான அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும். முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறை மாற்றம் ரத்து செய்யப்படுகிறது என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பொறியியல் பணி: ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்

திண்டுக்கல் வழியாக இயக்கப்படும் 3 விரைவு ரயில்கள் பாதை மாற்றம்

மே 1: ஞாயிறு அட்டவணைப்படி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்!

சென்னையில் இருந்து போத்தனூா், குமரிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

