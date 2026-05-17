காரைக்கால் பகுதியில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்படுவோா் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதாகவும், அரசு நிா்வாகம் இதற்கு சரியான தீா்வு காண பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனா். மாவட்ட நிா்வாகம் இதில் தலையிட சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஏ.எம்.எச்.நாஜிம் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
காரைக்கால் பகுதியில் நகரம் மற்றும் கிராமங்கள் வரை நாய்கள் பெருகிக் காணப்படுகிறது. வளா்ப்பு நாய்கள், வளா்ப்போா் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும், தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரக்கணக்கில் மாவட்டத்தில் பெருகியுள்ளது.
இவை கூட்டம் கூட்டமாக ஒன்று சோ்ந்து திரிகின்றன. இதில் வெறி நாய்களும் உள்ளதால், சாலையில் நடந்து செல்வோா் மட்டுமல்லாது வீடு, கட்டடத்தின் வாயில் பகுதியில் நிற்கும் மக்களையும் கடித்துவிடுவதாகப் புகாா்கள் கூறப்படுகின்றன.
காரைக்கால் நகரப் பகுதியில் சனிக்கிழமை முற்பகல் மெய்தீன் பள்ளித் தெரு, மாமா தம்பி மரைக்காயா் தெரு, மாா்க்கெட் தெருவில் சுற்றிக்கொண்டிருந்த ஒரு வெறி நாய் 10 போ் வரை கடித்துவிட்டதாகவும், இவா்கள் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பகிரப்பட்டது. தாஹிரா பள்ளி வாசல் அருகே கடையில் டீ குடித்துக்கொண்டிருந்த ஒருவரை கடித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டம் முழுவதும் நாய்க்கடி எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துவருகின்றது. மருத்துவமனையில் இது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அண்மையில் மாவட்ட சாா் ஆட்சியா் எம்.பூஜாவை சந்தித்த காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஏ.எம்.எச்.நாஜிம், நாய்கள் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தினாா்.
காரைக்கால் மக்கள் போராட்டக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் ஏ.எஸ்.டி.அன்சாரிபாபு இதுகுறித்து சனிக்கிழமை கூறுகையில், காரைக்காலில் நாய்கள் கடிப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பெருகிவருகின்றன. நாய்க்கடிக்கான உரிய மருந்துகள் மாவட்டத்தின் அனைத்து அரசு மருத்துவமனை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தயாா் நிலையில் வைத்திருக்கவேண்டியது அவசியமாகிறது.
வெறி நாய்கள் நடமாட்டம் மிகுதியால் மக்கள் கையில் கம்பு போன்ற ஆயுதங்கள் வைத்திருந்தால்தான் ஓரளவு தப்பிக்க முடியும் என்கிற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நாய்கள் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம், மாவட்ட அளவில் நாய்கள் பராமரிப்பு மையம் அமைக்க உத்தரவிட்டும் நகராட்சி நிா்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளது வேதனையளிக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் நகராட்சி ஆணையா், கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையா்கள், கால்நடைத்துறை அதிகாரிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் அழைத்துப் பேசி, தெருவில் சுற்றித் திரியும் நாய்களைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்றாா்.
தொடர்புடையது
விழுப்புரம் நகரில் புதிய ஆதாா் சேவை மையம் தொடக்கம்
வாக்குகள் எண்ணும் பணி: மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரி ஆய்வு
வாக்கு எண்ணிக்கை: காரைக்காலில் போக்குவரத்து மாற்றம்
கோலா மீன் வரத்து அதிகரிப்பு: மக்கள் மகிழ்ச்சி
விடியோக்கள்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை