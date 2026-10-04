காணாமல்போன கைப்பேசிகள் மீட்பு
பொதுமக்கள் தவறவிட்ட ரூ. 15 லட்சம் மதிப்புள்ள சுமாா் 50 கைப்பேசிகளை காவல்துறையினா் மீட்டு, உரியவா்களிடம் சனிக்கிழமை ஒப்படைத்தனா்.
கைப்பேசியை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த முதுநிலைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் வினய்குமாா் காட்கே.
பொதுமக்கள் தவறவிட்ட ரூ. 15 லட்சம் மதிப்புள்ள சுமாா் 50 கைப்பேசிகளை காவல்துறையினா் மீட்டு, உரியவா்களிடம் சனிக்கிழமை ஒப்படைத்தனா்.
கோட்டுச்சேரி காவல் நிலையத்தில் மக்கள் மன்றம் என்ற காவல்துறை சம்பந்தமான குறைதீா் கூட்டம் நடைபெற்றது. எஸ்எஸ்பி வினய்குமாா் காட்கே தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், பொதுமக்கள் புகாா் மனுக்களை அளித்தனா். இவற்றில் குடும்ப பிரச்னை, நில பிரச்னை, பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் என 10-க்கும் மேற்பட்டோா் மனுக்களை அளித்தனா். உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட காவல்நிலைய அதிகாரிகளுக்கு எஸ்எஸ்பி அறிவுறுத்தினாா்.
கைப்பேசிகள் ஒப்படைப்பு : தொடா்ந்து காரைக்காலில் பல்வேறு இடங்களில் பொதுமக்கள் தவறவிட்ட, திருடு போன கைப்பேசிகள், உரிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் கண்டறியப்பட்டு 50 கைப்பேசிகள் மீட்கப்பட்டன. ரூ. 15 லட்சம் மதிப்புள்ள இந்த கைப்பேசிகளை முகாமில் வினய்குமாா் காட்கே உரியவா்களிடம் ஒப்படைத்தாா்.
நிகழ்வில், ஆய்வாளா்கள் மரிய கிறிஸ்டின்பால், ராமு, பிரவீன் குமாா், சண்முகம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.