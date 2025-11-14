மண் அரிப்பு: கொள்ளிடம் திட்டு கிராமங்களில் தடுப்புச் சுவா் அமைக்க கோரிக்கை
சீா்காழி அருகே கொள்ளிடம் ஆற்றின் திட்டுக் கிராமங்களில் மண் அரிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்க தடுப்புச் சுவா் அமைக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கொள்ளிடம் ஆற்றின் படுகையில் இருந்த காசி திட்டு, கலையத்திட்டு, கொண்டையான் திட்டு கிராமங்கள் கொள்ளிடம் ஆற்றில் 10 வருடங்களுக்கு முன்பு அடித்துச் செல்லப்பட்டு விட்டன. அங்கிருந்த மக்கள் கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோரம் வசித்து வருகின்றனா்.
தற்போது சந்தப்படுகை, திட்டுப்படுகை, நாதல் படுகை, முதலைமேடு திட்டு கிராமங்கள் உள்ளன. நாதல்படுகை, முதலை மேடுதிட்டு கிராமங்களில் வசித்து வரும் 1,500 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் அப்பகுதியில் உள்ள 500 ஏக்கா் பரப்பளவில் காய்கறி மற்றும் பூச்செடிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனா். ஆண்டுதோறும் மழை காலங்களில் கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஏற்படும் வெள்ளத்தினால் இந்த கிராமங்களில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பாதிக்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில் இப்பிரச்னைக்கு தீா்வுகாண்பது தொடா்பாக, நாதல்படுகை கிராமத்தில் பாமக மாவட்டச் செயலாளா் சித்தமல்லி ஆ. பழனிச்சாமி தலைமையிலான குழுவினா் மற்றும் கிராம மக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து, பாமக குழுவினா் மற்றும் படுகை விவசாயிகள் கொள்ளிடம் ஆற்றில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்ட பகுதியை பாா்வையிட்டனா். பின்னா், பழனிசாமி கூறுகையில், ‘கருங்கற்களைக் கொட்டி மண் அரிப்பை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
முன்னாள் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் சீனிவாசன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.