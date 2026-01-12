மயிலாடுதுறையில் ஒன்றரை கிலோ தங்கக் கட்டியுடன் சிறுவன் தப்பியோட்டம்
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் சுமாா் ரூ. 2 கோடி மதிப்புள்ள ஒன்றரை கிலோ தங்கக் கட்டியுடன் திங்கள்கிழமை மாலை தப்பியோடிய 17 வயது சிறுவனை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
மயிலாடுதுறை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் டவுன் எக்டென்ஸன் பகுதியில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் மகாராஷ்டிரத்தைச் சோ்ந்த சுஹாஷ் (48) என்பவா் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தங்க நகைகளை கட்டிகளாக உருக்கித் தரும் தொழில் நடத்தி வருகிறாா்.
இவா், கடந்த வாரம் தனது தொழிற்கூடத்தில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தை சோ்ந்த 17 வயது சிறுவனை தனக்கு உதவியாளராக பணியமா்த்தியுள்ளாா்.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை மாலை கடையில் சுஹாஷ், சிறுவன் இருவா் மட்டும் பணியில் இருந்தநிலையில், சுஹாஷ் ஒன்றரை கிலோ தங்க நகைகளை உருக்கி, அந்த தங்கக் கட்டியை எடை போட்டு எடுத்துவருமாறு கூறி சிறுவனிடம் கொடுத்துள்ளாா். அதை எடுத்துக்கொண்டு கடையின் முகப்பு பகுதிக்கு வந்த சிறுவன், திடீரென தங்கக் கட்டியுடன் தப்பியோடியுள்ளாா். இதைக் கண்ட சுஹாஷ் சிறுவனை விரட்டியபோதும் அவா் வேகமாக ஓடி தலைமறைவாகி விட்டாராம்.
இதுகுறித்து மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் சுஹாஷ் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீஸாா் சம்பவ இடத்தை பாா்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனா். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ. ஸ்டாலின் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டாா். தொடா்ந்து, தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு சிறுவனை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒன்றரை கிலோ தங்கக் கட்டியுடன் சிறுவன் தப்பியோடிய சம்பவம் மயிலாடுதுறை நகரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.