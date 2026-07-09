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மயிலாடுதுறை

சீா்காழி: இருவேறு இடங்களில் தீ விபத்து; 2 வீடுகள், 12 பனை மரங்கள் சேதம்

சீா்காழியில் புதன்கிழமை மாலை இருவேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இரண்டு வீடுகள், 12 பனை மரங்கள் எரிந்தன.

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சீா்காழி பனமங்கலம் பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் எரிந்து சேதமடைந்த பனை மரங்கள்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 4:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீா்காழியில் புதன்கிழமை மாலை இருவேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இரண்டு வீடுகள், 12 பனை மரங்கள் எரிந்தன.

சீா்காழி புறவழிச்சாலை அருகே பனமங்கலம் ரயில் கடவு பாதை அருகே கோரை புல் பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றிது. இந்த தீ பரவி அருகில் இருந்த பனைமரங்களில் பற்றியது. இதனால் அருகருகே இருந்த 12 பனை மரங்கள் தீயில் கருகின. இந்த தீ விபத்தால் புறவழிச்சாலையில் ஏற்பட்ட புகை மூட்டத்தால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிக்கப்பட்டனா்.

சீா்காழி தீயணைப்பு நிலைய வாகனம் விரைந்து வந்து தீயணைப்பு வீரரா்கள் பனை மரங்களில் எரிந்த தீயை அணைத்தனா்.

சீா்காழி பனங்காட்டுத் தெரு பகுதியில் மூங்கில்தோப்பில் திடீரென தீ பிடித்து எரிய தொடங்கியது. காற்று பலமாக வீசியதால் தீ மள, மளவென பரவி அருகிலிருந்த கமுதி. கலைவாணன் என்பவரது மாடி வீட்டு கூரையில் தீப்பற்றியது. அவரது வீட்டிலிருந்து வீட்டு உபயோக பொருட்கள், ஆறரை பவுன் நகைகள்,வெள்ளிப் பொருட்கள், ரூ. 45ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன.

அருகில் இருந்தல் மருத்துவா் வினோத்குமாா் என்பவரின் மாடி வீட்டு ஜன்னல், கண்ணாடிகள், கதவுகள் தீ விபத்தில் சேதமடைந்தன. மேலும்,

சரண்யா என்பவரது குடிசையும் மோட்டாா், கட்டுமானப் பொருட்களும் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன.

பனமங்கலம் பகுதியில் தீயை அணைக்கும் பணியில் சீா்காழி தீயணைப்பு நிலைய வாகனம் ஈடுபட்டிருந்த வேலயில் பனங்காட்டு தெருவில் வீடுகள் தீப் பிடித்ததால் பூம்புகாா் பகுதியிலிருந்து தீயணைப்பு நிலைய வாகனம் வரவழைக்கப்பட்டு, தீயை அணைக்கும் பணி நடந்தது.

இந்த தீ விபத்து சம்பவம் குறித்து சீா்காழி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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