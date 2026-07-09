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மயிலாடுதுறை

நகரும் நியாயவிலைக் கடை திறப்பு

சீா்காழி அருகே நகரும் நியாயவிலைக் கடையை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

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குமாரக்குடியில் நகரும் நியாயவிலைக் கடையின் செயல்பாட்டை தொடங்கிவைத்த ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 4:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீா்காழி அருகே நகரும் நியாயவிலைக் கடையை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

கொள்ளிடம் ஒன்றியம், கீழமாத்தூா் ஊராட்சி, குமாரக்குடி கிராமம் பெரிய கோவில் தெருவில், கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் நகரும் நியாயவிலைக் கடையை ஆட்சியா் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்து, பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களை வழங்கினாா்.

அகர எலத்தூா் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்துடன் இணைந்த கீழமாத்தூா் நியாவிலைக் கடையில் உள்ள 511-குடும்ப அட்டைகளிலிருந்து, குமாரக்குடி பகுதியில் உள்ள சின்னத்தெரு, பெரியத்தெரு மேலத்தெரு மற்றும் தெற்குத்தெரு ஆகிய தெருக்களில் உள்ள 101 குடும்ப அட்டைகளை பிரித்து குடும்ப அட்டைதாரா்களின் நலன்கருதி குமாரக்குடி பகுதியில் பெரிய கோவில் தெருவில் நகரும் நியாய விலைக் கடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நகரும் நியாய விலைக் கடை மாதந்தோறும் 2-ஆவது வாரத்தின் சனிக்கிழமைகளில் செயல்படும். செயல்பட வேண்டிய நாள் அரசு விடுமுறை தினமாக இருக்கும்பட்சத்தில் அடுத்த வேலை நாட்களில் செயல்பட வேண்டும்.

நகரும் நியாயவிலைக் கடையில் பெயா் பலகையை அனைவரும் அறியும்படி, அதில் அத்தியாவசிப் பொருட்கள் வழங்கும் நாள். குடும்ப அட்டைதாரா்கள் வசிக்கும் பகுதி, கடை செயல்படும் விவரங்கள் இடம் பெறவேண்டும். தரமான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு விநியோகம் செய்வது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

நகரும் நியாயவிலைக் கடையின் தாய் கடையின் விற்பனை முனைய இயந்திரம் மற்றும் விற்பனையாளரை கொண்டு செயல்படுத்திட வேண்டும். ஏதேனும் முறைகேடு கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்தாா்.

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