Dinamani
ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை: இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின் வியத்நாம் படகு விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் - லாவாபாக்கெட்டுக்கு பதில் தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பால் விற்பனை செய்ய திட்டம்: ஆவின்தமிழ்நாட்டுக்கு ஜூலை 16 வரை வெப்ப அலை எச்சரிக்கை!கரூர் இனாம் நில விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலர் கலராக ரீல் சுத்துகிறார்கள்: அமைச்சர் ரமேஷ்24,050 அருகில் நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் 516 புள்ளிகள் சரிவு!!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிறைவு!தில்லியில் சோனியா காந்தியை சந்தித்த வைகோ!
/
மயிலாடுதுறை

கஞ்சா விற்பனை: 2 இளைஞா்கள் கைது

மயிலாடுதுறை ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 இளைஞா்கள் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 இளைஞா்கள் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

மயிலாடுதுறை மணக்குடியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள இப்பேருந்து நிலையத்தில் தற்போது பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதில்லை. இதனால் அங்கு ஆள்நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடிக் காணப்படுவதை பயன்படுத்தி கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து செம்பனாா்கோவில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் ரகுராமன் மற்றும் போலீஸாா் அங்கு சென்று, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பேரை கைது செய்தனா்.

அவா்களிடமிருந்து 1.100 கி.கிராம் கஞ்சா மற்றும் கஞ்சா விற்பனைக்கு பயன்படுத்திய 2 இருசக்கர வாகனங்களைப் பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். விசாரணையில், அவா்கள் மயிலாடுதுறை திருவிழந்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த பாபு மகன் சூா்யா(26) தென்னமரச் சாலை பகுதியை சோ்ந்த குருநாதன் மகன் பாபு (28) என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸாா் அவா்களை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா விற்பனை: ஒருவா் கைது

கஞ்சா விற்பனை: ஒருவா் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 5 இளைஞா்கள் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 5 இளைஞா்கள் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 2 இளைஞா்கள் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 2 இளைஞா்கள் கைது

கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

விடியோக்கள்

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK