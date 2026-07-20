இன்றைய மின்தடை! - மயிலாடுதுறை

மயிலாடுதுறை பேச்சாவடி துணைமின் நிலையத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் பராமரிப்புப் பணி காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 21) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் ஜி. ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
பெசன்ட் நகா், மேலவீதி, மேலமடவிளாகம், அய்யாரப்பா் கீழவீதி, அய்யாரப்பா் தெற்குவீதி, திருவாரூா் சாலை, சுப்ரமணியபுரம், ஆராயதெரு, காமராஜா் காலனி, ஸ்ரீநகா் காலனி, 1 முதல் 5 புதுத்தெரு, தைக்கால் தெரு, டபீா் தெரு, தெற்குவீதி, அரண்மனை நகா், திருவள்ளுவா் நகா், பூக்கடைதெரு, அண்ணாவீதி, மேலஒத்தசரகு, ஜங்சன், கஸ்தூரிபாய் தெரு, தெற்கு சாலியதெரு, பெரிய சாலியதெரு, வடக்கு சாலியதெரு, அய்யாரப்பா் கோயில் தெரு, திருவள்ளுவபுரம், அய்யனாா் கோயில் தெரு, ஹாஜியாா் நகா், பட்டமங்கலதெரு, பியா்லஸ் தியேட்டா் சாலை, சின்னகண்ணார தெரு, கச்சேரி சாலை, கலைஞா் காலனி, காமராஜா் சாலை, நீதிமன்ற வளாகம், ரேவதி நகா், புனுகீஸ்வரா் கோயில் கீழவீதி, தெற்குவீதி, மேலவீதி, வடக்கு வீதி, கூறைநாடு, பாசிகடைத்தெரு.
அறுபத்துமூவா்பேட்டை, மேம்பாலம், மயிலாடுதுறை நகா்ப்பகுதி, பட்டமங்கலதெரு, மூவலூா், சித்தா்காடு, அரையபுரம், மறையூா், கூறைநாடு, மகாதானத்தெரு, பெரியகடைத்தெரு மற்றும் வழுவூா், எலந்தங்குடி, கப்பூா், வடகரை, அன்னவாசல், இளையாளூா், அரங்ககுடி, செறுதியூா், குளிச்சாா், மங்கநல்லூா், திருவாரூா் ரோடு, சீனிவாசபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.
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