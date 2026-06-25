Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
மயிலாடுதுறை

விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்

தமிழக அரசின் விவசாயக் கடன் தள்ளுப்படி ஏமாற்றத்தையே அளித்துள்ளது என விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.

News image
Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக அரசின் விவசாயக் கடன் தள்ளுப்படி ஏமாற்றத்தையே அளித்துள்ளது என விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.

சீா்காழி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை கோட்டாட்சியா் சுரேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியது:

கோவி. நடராஜன்: சீா்காழி நகரில் உள்ள கழுமலையாறு பாசன வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி முழுமையாக தூா்வார வேண்டும்.

ராஜேஷ்: தமிழக அரசு தோ்தல் வாக்குறுதியில் கூறியபடி விவசாயக் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், மாறாக ரூ. 75,000 வரை உள்ள விவசாயக் கடன்களுக்கு மட்டும் தள்ளுபடி செய்யப்படும். அதற்கு மேலுள்ள விவசாயிகளுக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இது விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பையும் ஏமாற்றத்தையுமே அளித்துள்ளது. விவசாயக் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யகோரி தமிழக அரசை கண்டித்து சீா்காழியில் ஜூன் 27-ஆம் தேதி காவிரி டெல்டா பாசன விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்.

சீனிவாசன்: வேட்டங்குடி , திருமுல்லைவாசல் உள்ளிட்ட கடற்கரை கிராமங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. பாதித்த பகுதிகளுக்கு காப்பீட்டு நிறுவனம் உரிய இழப்பீடு வழங்காமல் ஏமாற்றி வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பாஸ்கரன்: திட்டை அல்லது தில்லைவிடங்கன் ஊராட்சியில் கால்நடைகளை அடைக்க பட்டி அமைக்க வேண்டும்.

இதேபோல, விவசாயக் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய பெரும்பாலான விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பயிா்கடன் முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்யவேண்டும்: விவசாயிகள் கோரிக்கை

பயிா்கடன் முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்யவேண்டும்: விவசாயிகள் கோரிக்கை

மேக்கேதாட்டு அணை, பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: தஞ்சாவூா் குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வெளிநடப்பு

மேக்கேதாட்டு அணை, பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: தஞ்சாவூா் குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வெளிநடப்பு

பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி கடலூரில் விவசாயிகள் நூதனப் போராட்டம்

பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி கடலூரில் விவசாயிகள் நூதனப் போராட்டம்

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |