விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்

தமிழக அரசின் விவசாயக் கடன் தள்ளுப்படி ஏமாற்றத்தையே அளித்துள்ளது என விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.
சீா்காழி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை கோட்டாட்சியா் சுரேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியது:
கோவி. நடராஜன்: சீா்காழி நகரில் உள்ள கழுமலையாறு பாசன வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி முழுமையாக தூா்வார வேண்டும்.
ராஜேஷ்: தமிழக அரசு தோ்தல் வாக்குறுதியில் கூறியபடி விவசாயக் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், மாறாக ரூ. 75,000 வரை உள்ள விவசாயக் கடன்களுக்கு மட்டும் தள்ளுபடி செய்யப்படும். அதற்கு மேலுள்ள விவசாயிகளுக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இது விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பையும் ஏமாற்றத்தையுமே அளித்துள்ளது. விவசாயக் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யகோரி தமிழக அரசை கண்டித்து சீா்காழியில் ஜூன் 27-ஆம் தேதி காவிரி டெல்டா பாசன விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்.
சீனிவாசன்: வேட்டங்குடி , திருமுல்லைவாசல் உள்ளிட்ட கடற்கரை கிராமங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. பாதித்த பகுதிகளுக்கு காப்பீட்டு நிறுவனம் உரிய இழப்பீடு வழங்காமல் ஏமாற்றி வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாஸ்கரன்: திட்டை அல்லது தில்லைவிடங்கன் ஊராட்சியில் கால்நடைகளை அடைக்க பட்டி அமைக்க வேண்டும்.
இதேபோல, விவசாயக் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய பெரும்பாலான விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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