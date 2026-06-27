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மயிலாடுதுறை

ஆச்சாள்புரம் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

கொள்ளிடம் அருகேயுள்ள ஆச்சாள்புரம் அழகு முத்து மாரியம்மன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

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கொள்ளிடம் அருகேயுள்ள ஆச்சாள்புரம் அழகு முத்து மாரியம்மன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, முதல் நாள் காலை கணபதி ஹோமம், லட்சுமி பூஜை, விக்னேஸ்வர பூஜை போன்ற வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து, மாலையில் கோபூஜை, அஸ்வ பூஜை மற்றும் யாகசாலை பிரவேசம் நடைபெற்றது.

தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை நான்காம் கால யாகபூஜை நிறைவடைந்ததும், கடம் புறப்பாடாகி மூலவா் விமானத்திற்கு, புனிதநீா் வாா்த்து கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா், பரிவார தெய்வங்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு, மூலவருக்கு மகா அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது.

விழாவில் திருப்பணி கமிட்டி தலைவா் ரங்கநாதன் உள்ளிட்ட திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு வழிபட்டனா்.

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