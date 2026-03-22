சமூக வலைதளம் மூலம் பழகி பண மோசடி: இளைஞா் கைது
கைது
பிரதிப் படம்
ஆன்லைன் வா்த்தகத்தில் அதிக பணம் சம்பாதிக்கலாம் என ஆசை வாா்த்தை கூறி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
துபையில் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்துவரும் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஒருவருடன் சமூக வலைதளம் மூலம் பழகிய நபா் ஆன்லைன் வா்த்தகம் மூலம் அதிக பணம் சம்பாதிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளாா். இதை நம்பிய வெளிநாட்டில் வேலை பாா்த்த நபா், தனது மனைவியிடம் கூறி இணையதள பரிவா்த்தனை மூலம் ரூ. 13 லட்சம் அனுப்பியுள்ளாா். ஆனால், பணம் கிடைத்த பிறகு தொடா்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, பாதிக்கப்பட்டவரின் மனைவி மயிலாடுதுறை மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாரிடம் அளித்த புகாரின் பேரில், மாா்ச் 19-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. மாவட்ட இணையவழி குற்றபிரிவு ஏடிஎஸ்பி சுரேஷ் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. இணையவழி குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் ரவி புலன் விசாரணை மேற்கொண்டாா்.
விசாரணையில், மோசடியில் ஈடுபட்டவா் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி தாலுகா வானக்கண்காடு வடக்கு தெருவை சோ்ந்த முத்தையா மகன் கவியரசன் (24) என்பது தெரியவந்ததையடுத்து அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கவியரசனிடமிருந்து ரூ. 6.86 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு புகாா்தாரரின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது. மீதத் தொகையை பறிமுதல் செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இவ்வழக்கில் சிறப்பாக புலன் விசாரணை மேற்கொண்டு, குற்றவாளியை 24 மணி நேரத்துக்குள் கைது செய்த மாவட்ட இணையவழி குற்றப்பிரிவு ஏடிஎஸ்பி சுரேஷ், காவல் ஆய்வாளா் ரவி மற்றும் போலீஸாரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ.ஸ்டாலின் பாராட்டினாா்.
