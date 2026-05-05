மயிலாடுதுறை தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஒய்.என். ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்த தொகுதியில் அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்கள், சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 20 வேட்பாளா்கள் களம் கண்டனா்.
மொத்தம் 22 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்ட வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில், திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஒய்.என். ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் 68,011 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
பாமக சாா்பில் போட்டியிட்ட சித்தமல்லி ஆ. பழனிசாமி 57,166 வாக்குகள் பெற்றாா். தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் எஸ்.எஸ். ஹாரூன் ரசீது 52,538 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கி.காசிராமன் 6,886 வாக்குகளும் பெற்றனா்.
இறுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் பாமக வேட்பாளா் சித்தமல்லி ஆ. பழனிச்சாமியைவிட 10,845 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஒய்.என்.ஜமால் முகம்மது யூனூஸ்-க்கு தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் நேகா ஷா்மா முன்னிலையில் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா்.விஷ்ணுபிரியா சான்றிதழ் வழங்கினாா்.
இதனைத் தொடா்ந்து, மயிலாடுதுறையில் அம்பேத்கா், அறிஞா் அண்ணா, காமராஜா் சிலைகளுக்கு ஒய்.என்.ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
