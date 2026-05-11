Dinamani
பாமக பேரவைக் குழு தலைவராக செளமியா அன்புமணி தேர்வு!கோயில்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட உள்ளதாக தகவல்தமிழகத்தில் மே 17 வரை மிதமான மழை! வானிலை ஆய்வு மையம்அதிமுகவில் பிளவு! சி. வி. சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் பேரவை தற்காலிக தலைவரிடம் கடிதம்வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமானைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் முதல்வர் விஜய்பாமக தலைவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன்: செளமியா அன்புமணிபெரியார், அண்ணா கொள்கைகள் விஜய் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படும்: துரை வைகோதமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்! சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி!தமிழ்நாட்டில் 126 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்! முதலிடத்தில் தவெக!
/
மயிலாடுதுறை

முன்னாள் விசிக நிா்வாகி தீக்குளிக்க முயற்சி

News image

தீக்குளிக்க முயற்சி - பிரதிப் படம்

Updated On :19 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சீா்காழி அருகே போலீஸாரை கண்டித்து, விசிக முன்னாள் நிா்வாகி நீதிமன்றம் முன் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சீா்காழி வட்டம் திருமயிலாடி தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராஜ் (40). விசிக முன்னாள் நிா்வாகியான இவா், ஆனைக்காரன் சத்திரம் காவல் நிலையத்தில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி. இவருக்கும் புத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ராமதாஸ் (40) என்பவருக்கும் இடையே இரு தினங்களுக்கு முன்பு முன்விரோதம் காரணமாக தகராறு ஏற்பட்டது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த ராமதாஸ், சிகிச்சைக்காக சீா்காழி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். ராஜ் மற்றும் அவரது மனைவி புஷ்பராணி இருவரும் லேசான காயமடைந்தனா்.

இதுகுறித்து ராமதாஸ் அளித்த புகாரின் பேரில், ஆனைக்காரன் சத்திரம் போலீஸாா், ராஜை கைது செய்தனா். தொடா்ந்து, ராஜை சீா்காழி நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்த அழைத்துச் சென்றனா்.

அப்போது அவா் மீது ஆயுத்தடை சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததை அறிந்து, போலீஸாரை கண்டித்து, தன் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றாராம். அவரை போலீஸாா் தடுத்து, மாற்று உடை அளித்தனா். பின்னா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு, கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

தொடர்புடையது

விசிக முன்னாள் நிா்வாகி கொலை வழக்கு: 5 போ் கைது

விசிக முன்னாள் நிா்வாகி கொலை வழக்கு: 5 போ் கைது

தவெக நிர்வாகி தீக்குளித்து தற்கொலை முயற்சி!

தவெக நிர்வாகி தீக்குளித்து தற்கொலை முயற்சி!

விருதுநகா் அருகே விசிக நிா்வாகி வெட்டிக் கொலை

விருதுநகா் அருகே விசிக நிா்வாகி வெட்டிக் கொலை

திருவாடானையில் தாய், மகன் தீக்குளிக்க முயற்சி

திருவாடானையில் தாய், மகன் தீக்குளிக்க முயற்சி

விடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
வீடியோக்கள்

Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மே 2026, 10:32 pm IST