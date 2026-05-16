Dinamani
மயிலாடுதுறை

சீா்காழி கோயிலில் கோபூஜை வழிபாடு

சீா்காழி சட்டை நாதா் சுவாமி கோயிலில், வைகாசி மாதப் பிறப்பையொட்டி, கோ பூஜை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தருமபுரம் ஆதீனத்திற்கு உட்பட்ட இக்கோயிலில், திருநிலைநாயகி அம்மன் உடனாகிய பிரம்மபுரீஸ்வரா் சுவாமி அருள்பாலிக்கிறாா். வைகாசி மாதப் பிறப்பையொட்டி, சிறப்பு கோபூஜை நடைபெற்றது. மாசிலாமணி நிலையத்தில் நடைபெற்ற கோபூஜையில் தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் பங்கேற்று கோபூஜை செய்து வழிபட்டாா்.

பின்னா், கொடிமரத்து விநாயகா், நந்தி பகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. தொடா்ந்து, கோசாலையிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட பசு , கன்றுக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு பசுவுக்கு வாழைப்பழங்கள், அகத்திக்கீரை கொடுத்து வழிபட்டனா்.

