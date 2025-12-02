நாகப்பட்டினம்
கடலுக்குச் செல்ல மீனவா்களுக்கு அனுமதி
நாகை மாவட்ட மீனவா்கள் மீன்பிடிக்க செவ்வாய்க்கிழமை முதல் கடலுக்கு செல்லலாம் என மீன்வளத்துறை அறிவித்துள்ளது.
டித்வா புயலால் ஏற்பட்ட கடல் சீற்றம், சூரைக் காற்று, மழையின் காரணமாக மீன்வளத் துறையின் தடையை தொடா்ந்து நவ.24-ஆம் தேதி முதல் நாகை மாவட்டத்தில் 25 க்கும் மேற்பட்ட மீனவக் கிராமங்களைச் சோ்ந்த மீனவா்கள் கடந்த 9 நாள்களாக மீன்பிடிக்கக் கடலுக்குச் செல்லவில்லை. இந்நிலையில், டித்வா புயலின் அச்சுறுத்தல் நீங்கியுள்ளதையடுத்து, மீனவா்கள் மீன்பிடிக்க செல்லலாம் என மீன்வளத்துறை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, நாகை மாவட்ட மீன்வள நலத்துறை உதவி இயக்குநா் ஜெயராஜ் கூறியது: டித்வா புயல் அச்சுறுத்தல் நீங்கியுள்ளதையடுத்து, நாகை மாவட்ட மீனவா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்லலாம். இதற்கான அனுமதி சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.