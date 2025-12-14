மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. நடைபயணம்
தரங்கம்பாடி அருகே தில்லையாடியில் இருந்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் ‘மதவெறியை மாய்ப்போம், மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்போம்’ என்ற முழக்கத்துடன் பொதுக்கூட்டம் மற்றும் 300 கி.மீ. நடைபயணம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது.
பொதுக் கூட்டத்திற்கு, கட்சியின் ஒன்றியச் செயலாளா் ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டக் குழு உறுப்பினா்கள் அம்மையப்பன், ஐயப்பன், ராணி, குணசுந்தரி, செல்வ பாக்கியவதி மற்றும் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா்கள் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் கே. சாமுவேல் ராஜ், மாவட்டச் செயலாளா் சீனிவாசன் ஆகியோா் நடை பயணத்தை தொடங்கி வைத்து பேசினா். சாமுவேல் ராஜ் பேசுகையில், மதவெறியை தூண்டும் பாஜக, ஆா்.எஸ்.எஸ்.க்கு எதிராக இந்த பேரணி நடத்தப்படுகிறது என்றாா்.
திருவிடைக்கழி, திருவிளையாட்டம், அரும்பாக்கம், பனங்குடி, நல்லாடை, இலுப்பூா் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமங்கள் வழியாக 300 கி.மீ. தூரம் நடைபயணமாக சென்று ஆங்காங்கே பிரசாரம் மேற்கொள்கின்றனா்.
இதில், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் சிங்காரவேல் மற்றும் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.