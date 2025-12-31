காரைக்கால் - திருச்சி பயணிகள் ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து!
ரயில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காரைக்கால்-திருச்சி பயணிகள் ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என தெற்கு ரயில்வே திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா்.வினோத் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: திருச்சி கோட்ட ரயில் பாதைகளில் பல்வேறு பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் பயணிகள் ரயில்கள் மற்றும் விரைவு ரயில்களின் போக்குவரத்தில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, காரைக்கால்-திருவாரூா் ரயில்பாதையில் நடைபெறும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, திருச்சியிலிருந்து காலை 8.40 மணிக்கு புறப்படும் திருச்சி-காரைக்கால் டெமு ரயில் (76820) மற்றும் காரைக்காலில் இருந்து பிற்பகல் 2.55 மணிக்கு புறப்படும் காரைக்கால்-திருச்சி டெமு ரயில் (76819), காரைக்காலில் இருந்து பிற்பகல் 1 மணிக்கு புறப்படும் காரைக்கால்- தஞ்சை ரயில் (56817) ஆகிய ரயில்கள் ஜன. 2, 4, 7 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்கால்-திருவாரூா்-காரைக்கால் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.
பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்ட காரைக்கால்-திருச்சி டெமு ரயில் (76819) திருவாரூரிலிருந்து மாலை 4.15 மணிக்கும், காரைக்கால்-தஞ்சை ரயில் (56817) பிற்பகல் 2.15 மணிக்கும் புறப்படும் என தெரிவித்துள்ளாா்.