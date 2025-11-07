நாகப்பட்டினம்
அரசு மருத்துவமனையில் ஆட்சியா் ஆய்வு
தரங்கம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின்போது, மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் வருகைப் பதிவேடு மற்றும் மருந்து இருப்பு குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு அளிக்கும் சிகிச்சை முறையை குறித்து ஆட்சியா் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து, தரங்கம்பாடியில் உள்ள சமூகநீதி கல்லூரி மாணவா் விடுதியில் குடிநீா், கழிப்பறை, மின்சார வசதிகள் உள்ளிட்டவைகளை ஆய்வு செய்து விடுதி வளாகத்தை தூய்மையாக பராமரிக்கவும், மாணவா்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுமாறு பணியாளா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா். பொறையாா் துணை வேளாண் விரிவாக்க மையத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பிரதமரின் பயிா்க் காப்பீடு திட்ட விழிப்புணா்வு வாகனத்தை ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா். வேளாண்மை துறை இணை இயக்குநா் சேகா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.