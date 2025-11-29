நாகப்பட்டினம்
நாகை துறைமுகத்தில் 5-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
நாகை துறைமுகத்தில் 5-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
டித்வா புயல் தீவிரம் காரணமாக நாகை துறைமுக அலுவலகத்தில் 5-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு சனிக்கிழமை ஏற்றப்பட்டது.
வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ’டித்வா’ புயல் காரணமாக, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் கடலோர மாவட்டங்களில் கன மழை நீடித்து வருகிறது. நாகை மாவட்டத்தில் தொடா்ந்து மழை பெய்து வருவதால், மாவட்ட நிா்வாகம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
டித்வா புயல் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.30) கரையை கடக்கலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. புயலின் தீவிரம் காரணமாக நாகை துறைமுக அலுவலகத்தில் ஏற்றப்பட்டிருந்த 4- ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு இறக்கப்பட்டு, 5-ஆம் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு சனிக்கிழமை ஏற்றப்பட்டது.