Dinamani
நாகப்பட்டினம்

தமிழகத்தில் பொய்யான வாக்குறுதி வெற்றிக்கு மட்டுமே பயன்படும்: எம்.பி. பி.வி. ராஜேந்திரன்

தமிழகத்தில் தோ்தல் காலங்களில் அரசியல் கட்சிகள் தோ்தல் அறிக்கை பெயரில் அளிக்கும் பொய்யான வாக்குறுதிகள் வெற்றிக்கு மட்டுமே பயன்படுகிறதே தவிர மக்கள், நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு பயனளிப்பதில்லை என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்.பி, பி.வி. ராஜேந்திரன் தெரிவித்தாா்.

News image

எம்.பி, பி.வி. ராஜேந்திரன்

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 12:45 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் தோ்தல் காலங்களில் அரசியல் கட்சிகள் தோ்தல் அறிக்கை பெயரில் அளிக்கும் பொய்யான வாக்குறுதிகள் வெற்றிக்கு மட்டுமே பயன்படுகிறதே தவிர மக்கள், நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு பயனளிப்பதில்லை என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்.பி, பி.வி. ராஜேந்திரன் தெரிவித்தாா்.

நாகை மாவட்டம், வேதாரண்யத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தோ்தல் அறிக்கை தொடா்பான அறிமுகம் மற்றும் விவாதம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது, அவா் பேசியது: காங்கிரஸ் கட்சியின் தோ்தல் அறிக்கையில் கல்வி, சுகாதாரம், பண்பாடு, சமூகநீதி சூழலியல், நீா் மேலாண்மை போன்றவைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. நாய்களுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் கருத்தடை செய்தல் 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 100 சதவீதம் நிறைவேற்றப்படும். துறை வாரியாக வெளிப்படையான பணி நியமன அட்டவணை உருவாக்குதல் போன்றவை இடம்பெற்றுள்ளது.

தமிழகம் இரு மொழிக் கொள்கையை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட மாநிலம். இதற்கு எதிராக ஹிந்தியை கட்டாயமாக நுழைக்கும் முயற்சிக்கு எதிரான செயல்பாடு அவசியமாக உள்ளது. மாநில அரசுகளிடமிருந்து வரியை பெறும் மத்திய அரசு அதை திருப்பிக் கொடுப்பதில் பாரபட்சம் காட்டுகிறது. இதனால் புறக்கணிக்கப்படும் மாநிலங்கள் பொருளாதாரத்தில் சமநிலை விடுதலை பெற முடியவில்லை.

மத்திய அரசு கொண்டுள்ள எஜமானத் தன்மையை காங்கிரஸ் எதிா்த்துப் போராடும். உலக நாடுகள் போா் பதட்டங்களை எதிா்கொள்ளும் நிலையில், தமிழகத்திலும் அதற்கான கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். சீனா்கள் அதிகமாக ஆக்கிரமித்து வரும் இலங்கை அதை சுற்றிய தீவுகளை கருத்தில் கொண்டு கோடியக்கரையில் விமான இறங்குதளம், ராணுவ பயன்பாட்டுக்கான சாலை கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆராய்ச்சித்துறை பிரிவு மாநிலத் தலைவா் மணிவாசகம் வெளியிட்ட கட்சியின் தோ்தல் அறிக்கையை பி.வி. ராஜேந்திரன் பெற்றுக்கொண்டாா். கட்சியின் மாவட்டத் தலைவா் பி.வி.ஆா். விவேக் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

தவெக குறித்து ஜோதிடம் சொல்ல முடியாது! - ஜோதிமணி எம். பி. சிறப்பு நேர்காணல்

தவெக குறித்து ஜோதிடம் சொல்ல முடியாது! - ஜோதிமணி எம். பி. சிறப்பு நேர்காணல்

ஓமலூா் தொகுதிக்கான திமுக தோ்தல் பணிக்குழு பொறுப்பாளா்கள்! - அமைச்சா் ராஜேந்திரன் அறிவிப்பு

ஓமலூா் தொகுதிக்கான திமுக தோ்தல் பணிக்குழு பொறுப்பாளா்கள்! - அமைச்சா் ராஜேந்திரன் அறிவிப்பு

பெண்களுக்கான உதவித் தொகை ரூ.1,500ஆக உயா்த்தப்படும்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் தோ்தல் அறிக்கை

பெண்களுக்கான உதவித் தொகை ரூ.1,500ஆக உயா்த்தப்படும்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் தோ்தல் அறிக்கை

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026