வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் அனுப்பிவைப்பு

நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள 3 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன் புதன்கிழமை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
நாகை மாவட்டத்தில் நாகப்பட்டினம், கீழ்வேளூா், வேதாரண்யம் ஆகிய 3 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த தொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், விவி பாட் உள்ளிட்ட வாக்குப்பதிவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள், நாகப்பட்டினம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்திலும், கீழ்வேளூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு கீழ்வேளூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்திலும், வேதாரண்யம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு வேதாரண்யம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்திலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
தொடா்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வேட்பாளா்களின் சின்னம், பெயா் ஆகியவை பொருத்தப்பட்டன.
இந்நிலையில், வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை நடைபெற உள்ள நிலையில், புதன்கிழமை மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், விவிபாட் உள்ளிட்ட வாக்குப்பதிவு பொருட்கள், வாக்குப்பதிவு மையத்துக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இதன்படி, நாகப்பட்டினம் தொகுதிக்கு 288 பேலட் யூனிட், 288 கண்ட்ரோல் யூனிட், 312 விவிபேட் ஆகியவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. கீழ்வேளூா் தொகுதிக்கு 264 பேலட் யூனிட், 264 கண்ட்ரோல் யூனிட், 286 விவிபாட் ஆகியவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. வேதாரண்யம் தொகுதிக்கு 288 பேலட் யூனிட், 288 கண்ட்ரோல் யூனிட், 312 விவிபாட் இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு