பாவேந்தா் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் விழா

நாகை மாவட்ட பகுத்தறிவாளா் கழகம் மற்றும் பாவேந்தா் தமிழ் மன்றம் சாா்பில், புரட்சிக் கவிஞா் பாவேந்தா் பாரதிதாசனின் 136-ஆவது பிறந்தநாள் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நாகை நகர திமுக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு மீன் வளா்ச்சி கழகத் தலைவா் என். கௌதமன் தலைமை வகித்து பாரதிதாசன் உருவப் படத்துக்கு மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். நாகை நகா் மன்றத் தலைவா் மாரிமுத்து, மாநில பகுத்தறிவாளா் கழக துணைத் தலைவா் முத்துகிருஷ்ணன், திராவிடா் கழக நகரத் தலைவா் செந்தில்குமா, பகுத்தறிவாளா் கழகத் தலைவா் ஜீவா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். பாவேந்தா் தமிழ் மன்றச் செயலா் நாகராஜன் நன்றி கூறினாா்.
