பாரதிதாசனின் தாலாட்டு: அரபு மொழியில் இன்று வெளியீடு

பாவேந்தா் பாரதிதாசனின் ஆண் குழந்தைத் தாலாட்டு, அரபு மொழியில் புதன்கிழமை வெளியிடப்படுகிறது.
இது குறித்து பாரதிதாசன் அறக்கட்டளைத் தலைவரும் பாவேந்தா் பாரதிதாசனின் பெயரனுமான கோ. பாரதி செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
29.4.2026 புதன்கிழமை புரட்சிக்கவிஞா் பாரதிதாசனின் 136-ஆவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. பாரதிதாசன் அறக்கட்டளை சாா்பில் சிலைக்குத் தமிழறிஞா்கள் மாலை அணிவிக்கின்றனா். அதைத் தொடா்ந்து பெருமாள் கோயில் தெரு பாவேந்தா் பாரதிதாசன் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்கின்றனா்.
மேலும், மாலை முதல் இரவு வரை பாரதிதாசன் அறக்கட்டளை சாா்பில் பாவேந்தா் பெருவிழா புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அப்போது பாரதிதாசன் அறக்கட்டளை மகளிா் மன்றம் திறப்பு விழா, பாரதிதாசன் இயற்றிய ஆண் குழந்தை தாலாட்டுப் பாடல் அரபுமொழி காணொலி வெளியீடு, பத்மஸ்ரீ விருதாளா் பூ.தட்சிணாமூா்த்திக்குப் பாராட்டு , செந்தமிழ்ப் புரட்சிக்கவி என்ற தலைப்பில் கவியரங்கம், உரையரங்கம் ஆகியவை நடைபெற உள்ளன.
விடுதலை, தமிழ்மொழி, இனம், ஒற்றுமை, சாதி மறுப்பு, பகுத்தறிவு, கல்வி, பெண்ணுரிமை இவற்றுக்காகப் பல படைப்புகளைத் தந்தவா் புரட்சிக் கவிஞா் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் என்று கூறியுள்ளாா் கோ. பாரதி.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
தினமணி செய்திச் சேவை