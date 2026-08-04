திட்டச்சேரியை அடுத்த கட்டுமாவடி ஊராட்சி புறாக்கிராமம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை தொடா்பாக போலீஸாா் இருவரை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
நடுக்கடை பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக திட்டச்சேரி போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவலையடுத்து, போலீஸாா் அங்கு சென்று கண்காணித்தபோது சந்தேகப்படும்படி கடைத்தெருவில் நின்ற நூா்முகமது மகன் முகமது கமல் பாட்சா (63) என்பவரை பிடித்து விசாரித்தனா்.
விசாரணையில், புறாக்கிராமம் அல்லாஹ் அக்பா் காலனியில் வசித்து வரும் முகமது கமல் பாட்ஷா தனது வீட்டில் கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருந்து விற்பனை செய்வது தெரிய வந்தது.
மேலும் கமல் பாட்ஷாவிடம் விற்பனைக்காக திட்டச்சேரி நைனாா் குளத்தெரு பகுதியை சோ்ந்த முருகானந்தம் மகன் மணிகண்டன் (31) என்பவா் கஞ்சாவை கொடுத்ததும் தெரிய வந்தது. திட்டச்சேரி போலீஸாா் இருவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
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