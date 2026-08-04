Dinamani
பிகாரின் அதிகாரத்தை நல்லவர்கள் கைகளில் ஒப்படைக்க வேண்டும்: பிரஷாந்த் கிஷோர்லிவ்-இன் உறவில் இருப்போருக்கும் குடும்ப வன்முறை தடுப்புச் சட்டம் பொருந்தும்: உச்சநீதிமன்றம்கேட்கவே கூசும் கொச்சையான வார்த்தைகளை உதயநிதி பேசியிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது: தமிழிசைஎங்களை துரத்துவதை நிறுத்துங்கள்! மோடியை விமர்சித்த சிறுமியின் தாய் ஆத்திரம்பைக்-டாக்ஸி ஓட்டினால் அபராதம்: நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசுசென்னையின் அண்டை மாவட்டங்களை சுற்றிவளைத்த மழை!
/
நாகப்பட்டினம்

கஞ்சா விற்பனை 2 போ் கைது

News image

கைது

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 11:28 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திட்டச்சேரியை அடுத்த கட்டுமாவடி ஊராட்சி புறாக்கிராமம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை தொடா்பாக போலீஸாா் இருவரை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

நடுக்கடை பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக திட்டச்சேரி போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவலையடுத்து, போலீஸாா் அங்கு சென்று கண்காணித்தபோது சந்தேகப்படும்படி கடைத்தெருவில் நின்ற நூா்முகமது மகன் முகமது கமல் பாட்சா (63) என்பவரை பிடித்து விசாரித்தனா்.

விசாரணையில், புறாக்கிராமம் அல்லாஹ் அக்பா் காலனியில் வசித்து வரும் முகமது கமல் பாட்ஷா தனது வீட்டில் கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருந்து விற்பனை செய்வது தெரிய வந்தது.

மேலும் கமல் பாட்ஷாவிடம் விற்பனைக்காக திட்டச்சேரி நைனாா் குளத்தெரு பகுதியை சோ்ந்த முருகானந்தம் மகன் மணிகண்டன் (31) என்பவா் கஞ்சாவை கொடுத்ததும் தெரிய வந்தது. திட்டச்சேரி போலீஸாா் இருவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விற்பனைக்கு கஞ்சா பதுக்கியவா் கைது: 1.100 கிலோ பறிமுதல்

விற்பனைக்கு கஞ்சா பதுக்கியவா் கைது: 1.100 கிலோ பறிமுதல்

கோபி அருகே கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

கோபி அருகே கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

சிவகாசியில் கஞ்சா விற்பனை: 7 போ் கைது

சிவகாசியில் கஞ்சா விற்பனை: 7 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: மதிமுக நிா்வாகி, 2 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: மதிமுக நிா்வாகி, 2 போ் கைது

விடியோக்கள்

Duster காரை ஓட்டிப் பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர்! | CM Vijay |

Duster காரை ஓட்டிப் பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர்! | CM Vijay |

தவெக இதைச் செய்ய வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்! | CPI | TVK |

தவெக இதைச் செய்ய வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்! | CPI | TVK |