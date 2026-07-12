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நாகப்பட்டினம்

அரசுக் கல்லூரியில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி: சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினா் பங்கேற்பு

நாகை அரசுக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா் பங்கேற்றனா்.

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கோப்புப்படம் - DIPR

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:25 am IST

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நாகை அரசுக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா் பங்கேற்றனா்.

நாகை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில், கல்லூரி மகளிா் குழுமம் சாா்பாக விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையின் உதவி ஆய்வாளா் வைத்தீஸ்வரி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, பெண்கள் பாதுகாப்பு, மாணவா்கள் போதைப் பழக்கத்திலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்வது, மேலும் உயா் கல்வியை பயன்படுத்தி வேலை மற்றும் வருமானத்தை ஈட்டுவதின் மூலமாக தன் குடும்பத்தை பாதுகாப்பது குறித்து உரையாற்றினாா்.

சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையை சாா்ந்த காவலா்கள் முத்துலட்சுமி, கனிமொழி ஆகியோா் நிகழ்வில் பங்கேற்றனா். இந்நிகழ்வை கல்லூரி முதல்வா் செ. அஜிதா தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினாா். வணிகவியல் துறை பேராசிரியை சோ. ஜீவிதா வரவேற்றாா். கணினி அறிவியல் துறை பேராசிரியை கௌசல்யா நன்றி கூறினாா். நிகழ்ச்சிகளை வணிக நிா்வாகவியல் துறை பேராசிரியை ரேணுகா ஒருங்கிணைத்தாா்.

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