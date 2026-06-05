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நாகப்பட்டினம்

நாகை மாவட்டத்தில் ஜூன் 16-ல் தொடங்குகிறது ஜமாபந்தி

நாகை மாவட்டத்தில் ஜூன் 16-ஆம் தேதி முதல் ஜமாபந்தி தொடங்குகிறது என மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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நாகை மாவட்டத்தில் ஜூன் 16-ல் தொடங்குகிறது ஜமாபந்தி - கோப்புப்படம்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 10:46 pm IST

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நாகை மாவட்டத்தில் ஜூன் 16-ஆம் தேதி முதல் ஜமாபந்தி தொடங்குகிறது என மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: நாகை வட்டத்தில் ஜூன் 16 முதல் 24-ஆம் தேதி வரை மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில், வேதாரண்யம் வட்டத்தில் ஜூன் 16 முதல் 23-ஆம் தேதி வரை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தலைமையில், கீழ்வேளுா் வட்டத்தில் ஜூன் 16 முதல் 19-ஆம் தேதி வரை நாகை கோட்டாச்சியா் தலைமையில், திருக்குவளை வட்டத்தில் ஜூன் 16 முதல் 18-ஆம் தேதி வரை வேதாரண்யம் கோட்டாட்சியா் தலைமையில் ஜமாபந்தி நடைபெறுகிறது. இந்த ஜமாபந்தியில் பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை மனுவாக அளித்து பயன்பெறலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.

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