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நாகப்பட்டினம்

நாகை மீன்வள பல்கலையில் இளநிலை மீன்வள பட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க கால நீட்டிப்பு

தமிழ்நாடு டாக்டா் ஜெ. ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில், 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான இளநிலை மீன்வள பட்டப்படிப்புக்கு இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது என பல்கலைக் கழக துணைவேந்தா் நா. பெலிக்ஸ் தெரிவித்துள்ளாா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:35 am IST

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தமிழ்நாடு டாக்டா் ஜெ. ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில், 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான இளநிலை மீன்வள பட்டப்படிப்புக்கு இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது என பல்கலைக் கழக துணைவேந்தா் நா. பெலிக்ஸ் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: விண்ணப்பிக்கும் மாணவா்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டும், மேலும் அதிக மாணவா்களை மீன்வள பட்டப்படிப்புகளுக்கு ஈா்க்கும் வகையிலும், முதலில் ஜூன் 14-ஆம் தேதி என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த, விண்ணப்பம் சமா்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி, தற்போது ஜூன் 23-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவா்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம். ஏற்கெனவே விண்ணப்பித்த விண்ணப்பத்தில் பிழைகள் இருந்தால், ஜூன் 24 முதல் ஜூன் 28-ஆம் தேதி வரை இணைய வழியாக திருத்தம் செய்து விண்ணப்பிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், விண்ணப்பிப்பதில் சந்தேகங்கள் மற்றும் உதவிகளுக்காக, 8122144 031 மற்றும் தொலைபேசி 04365-211090 என்ற எண்களிலோ அல்லது ஹக்ம்ண்ள்ள்ண்ா்ய்ா்ய்ன்ஞ்ஃற்ய்த்ச்ன்.ஹஸ்ரீ.ண்ய் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி மூலமாகவும் தொடா்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.

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