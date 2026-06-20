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நாகப்பட்டினம்

75 கிலோ புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

75 கிலோ புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களுடன் கலந்தா் நைனா முகம்மது.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:22 am IST

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நாகை மாவட்டம், கீழ்வேளூா் அருகே 75 கிலோ புகையிலைப் பொருட்களுடன் இளைஞா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

கீழ்வேளூா் அருகே நாகை - திருவாரூா் புறவழிச்சாலையில் பனைமேடு பகுதியில் தனிப்படை போலீஸாா் சனிக்கிழமை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஆட்டோவை நிறுத்தி சோதனை செய்தனா். ஆட்டோவில், 5 சாக்கு பைகளில் (75 கிலோ ) அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது.

போலீஸாா் விசாரணையில், இவற்றை கடந்தி வந்தவா், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அம்மாபட்டினம் பகுதியைச் சோ்ந்த முகம்மது அபுபக்கா் மகன் கலந்தா் நைனா முகம்மது (38), என்பதும், தற்போது ஆழியூா் பட்டக்கால் தெருவில் வசித்து வருவதும் தெரிய வந்தது.

இந்த புகையிலைப் பொருட்களை பெங்களூரில் இருந்து பேருந்து மூலம் கடத்திவந்து, ஆட்டோவில் ஆழியூா் பகுதிக்கு கொண்டு சென்றபோது தனிப்படை போலீஸாரிடம் அவா் சிக்கினாா்.

புகையிலை பொருட்களை போலீஸாா் கீழ்வேளூா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். கீழ்வேளூா் போலீஸாா் கலந்தா் நைனா முகம்மதுவை கைது செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

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