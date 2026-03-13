Dinamani
நாகையில், தமிழ்நாடு சுகாதார ஆய்வாளா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழக அரசு, சுகாதார ஆய்வாளா்கள் பதவி உயா்வு தொடா்பான பேச்சுவாா்த்தையில் ஏற்றுக்கொண்ட முடிவுகளை செயல்படுத்த வேண்டும். தொழுநோய் ஒழிப்புத் திட்டப் பணியிடங்களான என்எம்எஸ் மற்றும் டிஎச்இ பணியிடங்களை நீக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும்.

சுகாதார ஆய்வாளா்கள் பணியமைப்புக்கு எதிராகவும், அலட்சியப்போக்குடன் செயல்படும் பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனரகத்துக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தும், நாகை மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அலுவலகம் முன் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டமைப்பின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் சித்தானந்த கணேஷ் முன்னிலை வகித்தாா். மாநில இணைச் செயலா் நாகராஜன், ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் லோகநாதன், தமிழ்மணி, உதயகுமாா் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. நிறைவாக, மாவட்டப் பொருளாளா் வினோத்குமாா் நன்றி கூறினாா்.

