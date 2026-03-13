தோ்தல்: கட்சிகள் பயன்படுத்தும் பொருள்களுக்கு விலை நிா்ணயக் கூட்டம்

நாகையில், சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் கட்சிகளால் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களுக்கான விலை நிா்ணயக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
நாகை மாவட்டத்தில், சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் முன்னிட்டு, அரசியல் கட்சிகளால் நடத்தப்படும் பொதுக் கூட்டங்கள் மற்றும் பேரணிகளில் பயன்படுத்தப்படும், பொருட்களுக்கான விலை நிா்ணயக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் தலைமை வகித்தாா்.
இக்கூட்டத்தில் தொடா்புடைய அலுவலா்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் நாகப்பட்டினம், கீழ்வேளூா் மற்றும் வேதாரண்யம் தொகுதிகளின் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் வ. பவணந்தி, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கோ. அரங்கநாதன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) தரணிகா, நாகை வருவாய் கோட்டாட்சியா் ரா. சங்கர நாராயணன், வேதாரண்யம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் கண்ணன், ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் த. ராஜேஸ்வரி மற்றும் அரசியல் கட்சி பிரமுகா்கள் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
கோபியில் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா்
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் பணி: தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஆலோசனை!
தோ்தல் கண்காணிப்புக் குழுவினருக்கான பயிற்சி வகுப்பு
தவெக செயல்வீரா்கள் கூட்டம்
வீடியோக்கள்
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...