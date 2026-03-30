Dinamani
வளைகுடாவில் இந்திய மக்களைக் காத்தது பாஜக: பிரதமர் மோடிகாட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி!வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களுக்கு இல்லத்தரசிகள் திட்டத்தில் ரூ. 8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் - திமுக தேர்தல் அறிக்கைமுதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி
/
நாகப்பட்டினம்

பூரி சுட்டு வாக்குச் சேகரித்த நாதக வேட்பாளா்

News image

கொளப்பாடு கடைத்தெரு உணவகம் ஒன்றில் பூரி சுட்டு வாக்கு சேகரித்த நாதக வேட்பாளா் காா்த்திகா.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:13 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கீழ்வேளூா் தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் காா்த்திகா, கொளப்பாடு பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டபோது, அங்குள்ள உணவகம் ஒன்றில் பூரி சுட்டு வாக்குச் சேகரித்தாா்.

கொளப்பாடு கடைத்தெரு பகுதியில் நாதக வேட்பாளா் காா்த்திகா, கட்சி நிா்வாகிகளுடன் சென்று பொதுமக்களிடம் வாக்குச் சேகரித்தாா். அப்போது அங்குள்ள உணவகத்தில், பூரி சுட்டு, பொதுமக்களுடன் கலந்துரையாடி, நாதகவின் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்தும், தான் வெற்றி பெற்றால் மேற்கொள்ளும் பணிகள் குறித்தும் பொதுமக்களிடம் விளக்கிக் கூறி வாக்குச் சேகரித்தாா். மேலும், கூழ்கடையில் தொண்டா்களுடன் கூழ் குடித்து, துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்கி வாக்கு கோரினாா்.

தொடா்ந்து அவா் அளித்த பேட்டியில், ‘கீழ்வேளூா் தொகுதி களநிலவரத்தை பொறுத்தவரை, மக்கள் மாற்றத்துக்கான எதிா்பாா்ப்பில் உள்ளனா். தான் வெற்றி பெற்றால், கீழ்வேளூா் தொகுதியை குடிசைகள் இல்லாத தொகுதியாக மாற்றுவதுதான் முதல் பணியாக இருக்கும் என்றாா்.

மேலும் நீா்நிலைகளை தூய்மைப்படுத்தி குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வுகாண்பேன் என்றும், வேளாங்கண்ணி உள்ளிட்ட பகுதிகளை சுற்றுலா மையமாக மேம்படுத்தி, அடிப்படை வசதிகளை உயா்த்துவோம் என்றும் வாக்குறுதி அளித்தாா்.

நாதக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் அகஸ்டின் அற்புதராஜ், மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் ராவணன், மண்டலச் செயலாளா் அருள் கண்ணன், மகளிா் பாசறை பிரேமா, மாவட்டச் செயலாளா் தமிழ்ச்செல்வன், தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் தமிழ் உள்ளிட்டோா் பிரசாரத்தில் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

பூம்புகாா் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

பூம்புகாா் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

நாதக ஆட்சிக்கு வந்தால் படிக்காதவருக்கும் அரசு வேலை: சீமான்

நாதக ஆட்சிக்கு வந்தால் படிக்காதவருக்கும் அரசு வேலை: சீமான்

அமெரிக்காவின் எஃப்-18 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியது ஈரான்! - விடியோ

அமெரிக்காவின் எஃப்-18 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியது ஈரான்! - விடியோ

எதிரிக் கும்பல் உறுப்பினரை கொன்ற வழங்கில் தலைமறைவாக இருந்து வந்த இளைஞா் கைது

எதிரிக் கும்பல் உறுப்பினரை கொன்ற வழங்கில் தலைமறைவாக இருந்து வந்த இளைஞா் கைது

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026