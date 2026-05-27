மேக்கேதாட்டு அணை: விவசாயிகள் போராட்டம்

கீழ்வேளூரில், மேக்கேதாட்டில் அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கா்நாடக துணை முதல்வரை கண்டித்து, விவசாயிகள் உருவபொம்மை எரிப்பு போராட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
கீழ்வேளூா் கடை தெருவில் கச்சனம் சாலை சந்திப்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு, தமிழ்நாடு விவசாய சங்கங்களின் கூட்டு இயக்கத் தலைவா் காவிரி.தனபாலன் தலைமை வகித்தாா். கா்நாடகா துணை முதல்வா் சிவகுமாரின் உருவ பொம்மை எரிக்கப்பட்டது. மேலும் அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து முழக்கமிட்டனா்.
மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட, திட்ட அறிக்கை தயாரிப்புக்கான அனுமதியை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய, தமிழக முதல்வா் அழுத்தம் தர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது.