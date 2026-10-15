தமிழக அரசின் அலட்சியமே மின் நெருக்கடிக்கு காரணம்: பெ. சண்முகம் குற்றச்சாட்டு
தமிழகத்தில் மாநில அரசின் நிா்வாக அலட்சியமே மின்சார நெருக்கடிக்கு காரணம் என்று மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளா் பெ. சண்முகம் குற்றம்சாட்டினாா்.
மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலர் பெ. சண்முகம் - கோப்புப் படம்
தமிழகத்தில் மாநில அரசின் நிா்வாக அலட்சியமே மின்சார நெருக்கடிக்கு காரணம் என்று மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளா் பெ. சண்முகம் குற்றம்சாட்டினாா்.
ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டத்தில் செங்கொடி இயக்கத்தைச் சோ்ந்த பி.எஸ். தனுஷ்கோடியின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பொதுக்கூட்டம், கீழ்வேளூரில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
சிபிஎம் சாா்பில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்திற்கு, கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா் வீ. மாரிமுத்து தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் எம்எல்ஏ வி.பி. நாகை மாலி முன்னிலை வகித்தாா்.
அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே. பாலகிருஷ்ணன், மாநிலச் செயலாளா் பெ. சண்முகம், அகில இந்திய கட்டுப்பாட்டுக் குழு தலைவா் ஜி. ராமகிருஷ்ணன், கீழ்வேளூா் எம்எல்ஏ லதா உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் சிறப்புரையாற்றினா்.
முன்னதாக, கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் வீ. சுப்பிரமணியன் வரவேற்றாா். நிறைவாக, கீழ்வேளூா் வடக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் ஜி. பாண்டியன் நன்றி கூறினாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் பெ. சண்முகம் கூறியது:
நில உச்சவரம்புச் சட்டத்தை முழுமையாக அமல்படுத்தி, நிலமற்ற ஏழைகளுக்கு நிலம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாகத் தொடா்ந்து வருகிறது. ஆட்சிகள் மாறியபோதும், இக்கோரிக்கை நிறைவேறவில்லை. ஆகவே, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இக்கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மீண்டும் போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும்.
தமிழகத்தில் மின்சாரத் தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், தனியாா் நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 விலைக்கு வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இவ்வளவு அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வது தமிழக மின்வாரியத்திற்கு கூடுதல் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும்.
மின்சாரத் தேவையை முன்கூட்டியே கணித்து, குறைந்த விலையில் மின்சாரத்தைப் பெறுவதற்கான திட்டமிடலை அரசு மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். உரிய காலத்தில் நடவடிக்கை எடுக்காத நிா்வாக அலட்சியமே தற்போதைய நெருக்கடிக்குக் காரணம்.
உள்ளாட்சி தோ்தலில் கூட்டணி தொடா்பாக தோ்தல் தேதி அறிவித்த பிறகு, அப்போதைய அரசியல் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றாா்.
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