பிணை கோரும் மனுவில் போலி ஆவணம்: மூன்று வழக்குரைஞா்கள் மீது வழக்கு
நகை திருட்டு வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இரு பெண்களுக்கு பிணை பெறுவதற்காக நீதிமன்றத்தில் போலி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ததாக மூன்று வழக்குரைஞா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்
நகை திருட்டு வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இரு பெண்களுக்கு பிணை பெறுவதற்காக நீதிமன்றத்தில் போலி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ததாக மூன்று வழக்குரைஞா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
நாகை அருகே நாகூா் பகுதியில் செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நகைத் திருட்டு வழக்குத் தொடா்பாக, ஆந்திரத்தைச் சோ்ந்த அஞ்சலி, பஞ்சவா்ணம் ஆகிய இருவரும் நாகூா் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இந்நிலையில், இவா்கள் இருவரையும் பிணையில் விடுவிக்கக் கோரி, தஞ்சையைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா்கள் மணிகண்டன், விஜயரத்தினம், நாகையைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் ஏகாம்பரி ஆகிய மூவரும், நாகை நீதித்துறை நடுவா் மன்றம் எண் 2-இல் மனுத் தாக்கல் செய்தனா்.
அந்த மனுவுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த ஆவணங்களை, நீதிமன்றம் பரிசோதித்தபோது, அதில் வட்டாட்சியா் முத்திரை, கையொப்பம் உள்ளிட்டவை போலியானது என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நீதிமன்ற தலைமை எழுத்தா் சங்கா், வெளிப்பாளையம் காவல்நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை புகாா் அளித்தாா்.
அதன்பேரில் போலீஸாா், வழக்குரைஞா்கள் மணிகண்டன், விஜயரத்தினம், ஏகாம்பரி ஆகிய மூவா் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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